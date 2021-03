Ronaldo disposto a continuar na Juventus mas agenda reunião decisiva para o final da época

A 'Gazzetta dello Sport' faz esta quinta-feira capa com Cristiano Ronaldo, explicando que o português está disposto a continuar na Juventus, mas que quer reforços, nomeadamente um jogador com as características de Benzema, com quem jogou no Real Madrid.





O internacional português, que se encontra ao serviço da Seleção Nacional, está focado no que resta da temporada, pois apesar de no campeonato a Juve estar a 10 pontos do Inter, ainda pode ganhar a Taça de Itália.Depois, quando a época terminar, Cristiano Ronaldo planeia falar com os dirigentes do clube e tentar perceber que planos têm para o futuro imediato da equipa. Aí sim, tomará uma decisão final.O português tem mais um ano de contrato com o clube de Turim, onde ganha 31 milhões de euros limpos por época. Real Madrid e PSG estarão interessados na sua contratação.