Ronaldo e Covid-19 originam 'buraco' nas contas da Juventus: quase 210M€ de prejuízo

A direção da Juventus, liderada por Andrea Agnelli, aprovou o Relatório e Contas referente à última temporada (2020/21), que revelou um prejuízo de 209,9 milhões de euros.





De acordo com o documento, a Covid-19 e Cristiano Ronaldo são principais responsáveis pelo buraco financeiro nos cofres do emblema de Turim, em especial a pandemia. A dívida da Juventus é de 389 M€ (aumentou 4%) e os créditos bancários totalizam já 573,1 M€.A Superliga Europeia não foi esquecida por Agnelli. "Nesta altura não podemos prever os desenvolvimentos do projeto, no qual a Juventus mantém-se convicta da sua legitimidade", afirmou o líder máximo da Vecchia Signora.