Ronaldo fica em branco na vitória da Juventus sobre a Atalanta em particular

Cristiano Ronaldo foi titular mas ficou em branco na vitória da Juventus diante da Atalanta, por 3-1, naquele que foi o último particular das duas equipas antes do arranque oficial da época, marcado para o próximo fim de semana, na 1.ª jornada da Serie A.





Em Turim, Dybala inaugurou o marcador à passagem dos oito minutos, contudo Muriel empatou a partida pouco depois (18'). O intervalo não chegou sem se festejar novo golo da equipa da casa, desta feita por Bernardeschi, aos 39 minutos.Acabou por ser Morata a fixar o resultado final nos descontos (90'+3), já depois de Ronaldo ter saído para dar lugar a De Sciglio (63').Refira-se que a Juventus inicia a Serie A no domingo, com a visita à Udinese, ao passo que a Atalanta visita o Torino no sábado.