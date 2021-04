Ronaldo não marca e em Itália já perguntam: «Cristiano, estás aí?»

Cristiano Ronaldo é o centro das atenções na Juventus, para o bem e para o mal. O internacional português não marca há três jogos e em Itália já soaram os alarmes. Que se passa com CR7? O último golo que apontou foi a 7 de abril, ao Nápoles, e nunca o avançado esteve tanto tempo sem marcar em Turim, desde a sua primeira temporada em Itália, onde esteve afastado dos relvados devido a uma lesão.





"A equipa está desligada, sem jogo, sem alma, com o Cristiano a parecer um fantasma no campo, a deambular, quase desinteressado do jogo", escreveu o 'Corriere dela Sera' depois do"Cristiano, estás aí?", questiona por sua vez a 'Gazzetta dello Sport'.Já o 'Tuttosport', um jornal de Turim, alerta para a necessidade de a equipa garantir o apuramento para a Liga dos Campeões, sob pena de não poder suportar o salário do português na próxima época. "Se não se classificar para a Champions, a Juventus não poderá assumir o seu salário e ele provavelmente aceitará novos desafios em Manchester ou em Paris."Andrea Pirlo, o treinador, minimizou a 'seca' do português. "Não creio que o Ronaldo tenha estado mal. Teve algumas oportunidades e de uma forma geral não esteve mal. A equipa é que devia ter atacado mais o espaço e vimos isso na segunda parte, numa fase em que a Fiorentina tinha uma linha alta."Recorde-se que a Juventus está em quarto lugar na Serie A (com os mesmos pontos do Milan), o último de acesso direto à Champions, mas tem o Nápoles por perto.