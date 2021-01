Ronaldo: «Não sei se o Cristiano Ronaldo vai jogar até aos 40, mas ele vai tentar»

Ronaldo considerou, numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport', que Cristiano Ronaldo vai tentar jogar até aos 40 anos. O antigo avançado do Inter, Milan, Real Madrid, entre outros clubes, falava a propósito do jogo 'grande' de amanhã da Serie A, que coloca frente a frente o Inter e a Juventus.





"Não creio que este jogo vai ser decisivo para decidir o scudetto" considerou. "Uma vitória vai ser bom para a autoestima de qualquer uma das duas equipas, mas não afasta o Milan da corrida pelo título", considerou o antigo internacional brasileiro, de 44 anos.O antigo jogador mostrou-se surpreendido com a qualidade "do jogo ofensivo" do Milan e falou de Zlatan Ibrahimovic. "O Ibra diz que me considera um ídolo, mas ele é único. Mesmo sem lesões eu nunca teria jogado até aos 40 anos", considerou.E será que Cristiano Ronaldo vai seguir as pisadas do avançado sueco, de 39 anos? "Não sei, mas garantidamente vai tentar. Ele está diferente do jogador que eu via no Real Madrid, conhece-se bem. Viram o que ele fez contra o Sassuolo? Mesmo que fique na sombra a maior parte do tempo, ele pode decidir um jogo no espaço de um minuto."Ronaldo foi depois instado a comparar o português com Romelu Lukaku, o avançado belga do Inter. "São muito diferentes, mas há algo que têm em comum. Quando se tem jogadores tão fortes, é difícil a equipa não depender deles."