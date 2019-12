Ronaldo reage ao empate com o Sassuolo: «Não é o resultado que queríamos»

Cristiano Ronaldo voltou este domingo aos golos ao serviço da Juventus mas mas não conseguiu impedir o empate caseiro frente ao Sassuolo (2-2) , na 14.ª jornada da liga italiana.No final da partida, o português na sua página oficial do Instagram com uma curta publicação para admitir que o desaire não vai afetar as pretensões da Juve."Não é o resultado que queríamos mas vamos continuar a trabalhar no duro para alcançar os nossos objetivos!", escreveu o avançado de 34 anos, acompanhando a publicação com três fotografias do momento do seu golo, um penálti convertido aos 68 minutos.

Leonardo Bonucci colocou a equipa de Turim em vantagem, aos 20 minutos, mas Jeremie Boga (23') e Francesco Caputo (47') conseguiram a reviravolta para o Sassuolo.

Já depois de ter visto um golo ser-lhe anulado por fora de jogo, Ronaldo empatou a partida, voltando aos golos pela Juventus, após quatro jogos em branco.

Com este empate, a vecchia signora pode ser ultrapassada na liderança pelo Inter de Milão, que está a dois pontos e recebe este domingo a Spal.

O Sassuolo, que tinha perdido nas anteriores seis visitas ao terreno da Juventus, subiu ao 12.º lugar, com 14 pontos.