Ryanair goza com Allegri: «Não há espaço na Champions, mas há sempre espaço a bordo...»

Non c'è posto alla Champions League ma c'è sempre posto a bordo pic.twitter.com/fSAeOHJGX5 — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) October 26, 2022

A Ryanair é uma das companhas aéreas mais ativas nas redes sociais quando o assunto é gozar com temas da atualidade e, em Itália, demorou pouco tempo a 'aproveitar-se' do adeus da Juventus à Liga dos Campeões. Numa publicação na qual mostra uma foto de Massimiliano Allegri sentado num dos seus aviões, totalmente isolado, a companhia aérea deixou a mensagem: "Não há espaço na Champions, mas há sempre espaço a bordo..."Ora, a publicação levou a comentários positivos, mas também negativos, com as já habituais queixas por conta dos atrasos nos voos.