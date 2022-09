Até a Ryanair comenta o golo (mal) invalidado à Juventus: «Os nossos aviões são mais confiáveis»

I nostri aerei sono comunque più affidabili del VAR https://t.co/0yPaD1fr4u — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) September 12, 2022

O golo invalidado a Arkadiusz Milik ao cair do pano doesteve envolto em polémica e mais ficou depois de ter sido revelada uma imagem televisiva, que mostra que o VAR errou. Quem aproveitou para brincar com a situação foi a Ryanair que deixou uma 'bicada', através da conta oficial italiana no Twitter."Os nossos aviões são mais confiáveis", pode ler-se na publicação da companhia aérea, onde surge também a imagem do lance e que já se tornou viral.