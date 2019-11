Sarri e a substituição de Ronaldo: «Até nas divisões amadoras os jogadores reagem assim»

Maurizio Sarri confirmou esta sexta-feira a ausência de Cristiano Ronaldo na visita da Juventus à Atalanta, em encontro da 13.ª jornada da Serie A agendado para este sábado, às 14h00 (hora portuguesa).

Depois dos compromissos das seleções nacionais, o técnico italiano admitiu que o craque português não está a 100% e que deve apenas regressar na próxima semana para a Liga dos Campeões.





"No primeiro jogo com Portugal [conta a Lituânia] ele já se sentia melhor, mas no segundo jogo [no Luxemburgo] voltou a ter os mesmos problemas que tivera connosco. Estamos a tentar recuperá-lo física e até mentalmente. Preparámos um plano de treino para ele e o objetivo é recuperá-lo para o jogo com o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões. Está a fazer um programa à parte, mas é quase certo que não jogará amanhã [sábado]. É quase 99% certo que não jogará", explicou Sarri em conferência de imprensa de antevisão à visita a Bérgamo.

Confrontado com a substituição de Cristiano Ronaldo frente ao Milan, o técnico da Vecchia Signoro desvalorizou as polémicas e assumiu que se tratam de situações normais no futebol.



"Não há necessidade de esclarecimentos. Desde os anos 90 que estas são as reações de quem é substituído, até nas divisões amadoras. Se fosse esclarecer todas as situações passava a vida a fazer isso. Não é um problema", justificou Sarri.