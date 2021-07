Sarri e os tempos na Juventus: «Gestão de Ronaldo não é fácil. Ele é uma multinacional»

Maurizio Sarri, atual treinador da Lazio, falou à 'SportItalia' acerca dos tempos em que treinou Cristiano Ronaldo na Juventus. O técnico italiano recordou a "situação difícil de gerir", dizendo que o internacional português é uma "multinacional", e criticou o facto de a equipa ter "desligado" depois da conquista do título italiano, que levaria à eliminação na Liga dos Campeões frente ao Lyon, na temporada passada.





"A gestão do Cristiano não é fácil. Ele é uma multinacional e há interesses pessoais que devem ser conciliados com os da equipa. É uma situação difícil de gerir. Considero-me treinador e não gestor. O Ronaldo tem mais de 200 milhões de seguidores nas redes sociais, e isso é algo que vai além do clube e da equipa. Claro que, no final do ano, traz números", começou por referir, prosseguindo: "Se existe exigência orçamental e é preciso baixar a massa salarial, é melhor deixar para trás apenas um jogador e não cinco ou seis. Mas se o Ronaldo lá estiver, deve-se formar uma equipa adequada para jogar à volta dele".Relativamente à relação difícil que teve com Dybala e com a direção do clube, Sarri relembra: "Dybala é um campeão, não acho que seja difícil recuperá-lo [de forma]. Nunca esteve a 100%, passou um ano cheio de lesões. Chegou uma altura em que ou apostava nele, ou o deixava para trás. As discussões [com a direção] eram normais. Não gostei que a equipa desistisse do campeonato depois de vencer o Scudetto. Tinham que ter dado o máximo até ao final do campeonato para estarem prontos para o jogo da Liga dos Campeões com o Lyon", rematou.