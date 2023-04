Szczesny assume enorme susto: «Nunca me aconteceu nada assim. Tive dificuldades em respirar»

Depois do susto , a mensagem que se esperava. Wojciech Szczesny já falou à imprensa italiana e assegurou que está tudo bem com a sua saúde . Ainda assim, o guarda-redes polaco assume que se assustou com o que sentiu."Estou bem. Estava um pouco ansioso, mas fizemos todos os exames e está tudo bem. Estava assustado, nunca me aconteceu nada assim. Tive dificuldades em respirar e isso preocupou-me imenso", assumiu o polaco, à Sky Sport Italia.Szczesny até mostrou estar bem humorado quando comentou o desenrolar do jogo, em especial sobre a atuação do guardião que o substituiu. "A verdade é que via o Mattia [Perin] em boa forma no treino. Senti-me cansado e sabia que ele ia fazer uma grande dupla defesa aos 94'. Naaah... Eles chutaram contra ele! Dei-lhe os parabéns, é um tipo com coração de ouro, damo-nos muito be. É uma pena o Carlo (Pinsoglio) não ter entrado também, pois teríamos feito um hat-trick de grandes defesas hoje. O Mattia é melhor a falar, eu sou apenas bonito", atirou, entre risos.