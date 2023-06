Szczesny lembra susto no jogo com o Sporting: «Pensei que ia morrer em campo»

Wojciech Szczesny, guarda-redes polaco da Juventus, recordou num canal de YouTube, na Polónia, o momento por que passou no jogo com o Sporting, em abril, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, em Turim. O jogador conta que sentiu palpitações e apanhou um enorme susto."Tinha havido um canto uns dois minutos antes, eu ainda não tinha tido o ataque de pânico. Disse ao Milik 'chama o médico porque algo não está bem com o meu coração'. Mas na altura em que ele fez sinal o Sporting marcou o canto e tínhamos de continuar com o jogo", explicou o guarda-redes no canal de YouTube 'Foot Truck'.Os médicos não puderam entrar e a espera tornou-se agonizante. "Passaram uns três ou quatro minutos e a bola saiu novamente para canto. Nessa altura já via tudo branco. Acho que disse ao Locatelli que precisava de um médico e ele disse-me que eu estava com lágrimas nos olhos. Chamou o médico diretamente quando viu como eu estava."Szczesny confessa que temeu o pior. "Pensei que ia morrer em campo, foi essa a nítida sensação que tive. Senti o batimento cardíaco muito forte, não especialmente rápido, mas muito forte, em todo o corpo. Durou alguns minutos, mas parecia que o meu coração ia sair do peito."