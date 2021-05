Trezeguet não poupa jogadores da Juventus: «O Ronaldo só tocou na bola uma vez em 25 minutos»

As exibições da Juventus têm merecido duras críticas em Itália e a derrota com o Milan, por 3-0, que colocou os bianconeri em maus lençóis no que toca à luta pela presença na Champions, agudizou ainda mais a crise. David Trezeguet, ex-jogador da formação de Turim, nem queria acreditar no que estava a ver na partida frente aos rossoneri.





"Foi uma grande derrota. O Milan mereceu ganhar, foi evidente que a Juventus não preparou o jogo como deve de ser. Os líderes deviam ter dado um passo em frente para dar tranquilidade ao grupo", explicou o francês, de 43 anos, num Twitch da Juventus."Julgo que o Andrea Pirlo vai encontrar uma solução. Não há tempo para pensar, só para ganhar. Não é normal que o Ronaldo e o Morata só tenham tocado na bola uma vez em 25 minutos. Não é normal, mas aconteceu. Muitos jogadores parecem confusos no campo, sem terem ideia de como atacar ou defender", acrescentou Trezeguet.A Juventus, que amanhã visita o Sassuolo, está na 5.ª posição, a um ponto do Nápoles, que é quarto.Recorde-se que os quatro primeiros apuram-se diretamente para a fase de grupos da Champions.