Trezeguet sobre Ronaldo: «Teve problemas com os colegas de equipa mas marcou 100 golos...»

David Trezeguet, antigo jogador da Juventus e que agora terminou as funções de embaixador do clube, admitiu numa entrevista à 'Gazetta dello Sport' que Cristiano Ronaldo teve alguns "problemas com os colegas de equipa", mas nada que 'ofuscasse' aquela que considera ter sido "a melhor contratação possível" da vecchia signora.





"Ninguém esperava CR7 num clube que sempre teve no seu ADN o máximo de cuidado com o equilíbrio. Claro, houve alguns problemas com os colegas de equipa, mas marcou 100 golos", confessou o ex-avançado francês.Trezeguet considera ainda que ninguém conseguiu "gerir" Ronaldo como Zidane. "Na Juve, talvez tenha faltado diálogo. Um treinador pode pegar num jogador, mostrar um jogo e dizer: ‘Olha, andaste durante 90 minutos, ajuda-me a ganhar’. Há jogadores que te fazem ganhar e não os podes ter contra ti; Ronaldo e Dybala são desses jogadores. Outros, com o devido respeito, são menos", concluiu.