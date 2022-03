Vlahovic



Vlahovic zingaro di merda pic.twitter.com/EyFjCAYMIr — (@Ikertxu_08) February 22, 2022

Vlahovic regressa esta quarta-feira a uma casa que bem conhece, mas a receção está longe de ser 'pacífica'. O jogador, contratado pela Juventus à Fiorentina em janeiro, vai hoje jogar em Florença e foram já várias as tarjas exibidas com mensagens xenófobas e ameaçadoras ao avançado sérvio."Os teus guardas não te vão salvar a vida. Cigano, estás acabado" ou "o respeito não se conquista com golos. Corcunda de merda" são alguns dos dizeres junto do Estádio Artemio Franchi, na véspera da primeira mão das 'meias' da Taça de Itália entre Juventus e Fiorentina.A Fiorentina repudiou já a situação através de comunicado e apelou aos adeptos para não avançarem com ofensas. "Coisas dessas não fazem parte da nossa história ou cultura", sublinharam.