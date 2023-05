Vlahovic em dúvida para o jogo com o Milan

Dusan Vlahovic treinou esta quinta-feira condicionado e está em risco para a partida com o Milan, agendada para as 19h45 de domingo. De acordo com o 'La Gazzetta dello Sport', o avançado dificilmente irá recuperar da lesão contraída esta semana na coxa direita, ainda assim, Massimiliano Allegri está a acompanhar a situação de perto e espera poder contar com o internacional sérvio, pelo menos, a partir do banco de suplentes.Caso se confirme a ausência de Vlahovic, tudo indica que será o italiano Moise Kean quem irá formar dupla com o polaco Milik no ataque da 'Vecchia Signora'.Entretanto, Danilo e Cuadrado estão de regresso à equipa após cumprirem castigo por acumulação de amarelos na última jornada.