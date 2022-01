Vlahovic está a ser acusado de abandonar isolamento para fazer testes médicos na Juventus

Se confermata, la notizia che #Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente #Firenze è gravissima. Un campione dello sport che si comporta così! Che delusione. #covid #quarantena — Dario Nardella (@DarioNardella) January 28, 2022

Dusan Vlahovic, jovem avançado sérvio que ontem foi apresentado pela Juventus, pode ter violado as regras da covid-19 em Itália. O jogador deu positivo num teste realizado ainda em Florença, mas apresentou-se em Turim para fazer os testes médicos pelos bianconeri quando alegadamente ainda não tinha terminado o período de isolamento."É muito sério se se confirmarem as notícias de que o Vlahovic violou as regras nacionais de isolamento ao deixar Florença mais cedo. Um campeão que se comporta assim! Que desilusão", escreveu o presidente da câmara de Florença, Dario Nardella, nas redes sociais."As regras são claras", disse por sua vez Giorgio Garofalo, diretor do departamento de saúde pública da Autoridade Sanitária Toscana Centro, à RAI. "O vacinado com três doses deve esperar uma semana entre o seu primeiro positivo e o negativo. Abandonar o isolamento é uma violação das normas, que tem relevância penal."O jogador, deixou a Fiorentina e assinou pela Juventus, com o clube de Turim a desembolsar 75 milhões de euros, só hoje podia deixar Florença, depois de um PCR negativo. As autoridades de saúde locais confirmaram que não o autorizaram a antecipar a viagem.