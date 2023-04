Vlahovic só fez trabalho individual no relvado e aumenta a dúvida para a receção ao Sporting

Vlahovic continua a ser o maior ponto de interrogação na Juventus tendo em vista a receção de quinta-feira ao Sporting, referente à 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa. No treino desta terça-feira, o avançado de 23 anos, que está a contas com uma entorse num pé, foi ao relvado mas só fez trabalho individual, pelo que aumenta a dúvida se poderá ser opção para receber os leões.O artilheiro da Vecchia Signora, que lidera a lista de melhores marcadores com 11 golos e tinha ficado no ginásio na segunda-feira, pode assim ser uma baixa importante para o embate em Turim. Já De Sciglio, lateral que também apresentou queixas físicas, integrou de forma parcial o treino da equipa.Por outro lado, Pogba e Bonucci, recuperados de lesões, voltaram a treinar normalmente e devem ser convocados para o duelo com o Sporting.