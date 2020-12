Özil para servir Cristiano Ronaldo

Mesut Özil, médio do Arsenal, pode estar mesmo a caminho da Juventus já no mês de janeiro e tornar-se companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo. O rumor tem ganhado força nos últimos tempos e ontem surgiram relatos na imprensa turca sobre uma reunião entre os representantes de Özil e enviados da vecchia signora.

Aos 32 anos e depois de oito temporadas ao serviço dos gunners, Özil está, definitivamente, fora dos planos de Mikel Arteta, treinador espanhol do Arsenal. De tal forma que na presente temporada ainda não somou qualquer minuto pela equipa inglesa. Assim, a sua mudança para Itália pode vir a concretizar-se no imediato. O salário do jogador alemão é dos mais altos do plantel do Arsenal e, desta forma, o clube londrino ganharia uma folga orçamental.

A Juventus tem vacilado na Serie A, estando a ser surpreendida pelo Milan e pelo Inter Milão. Por isso, os responsáveis bianconeri devem dar alguns reforços ao treinador Andrea Pirlo no mercado de transferências de inverno.