Agente de Milinkovic-Savic nega transferência para Man. United: «Não dei entrevistas ultimamente»

Mateja Kezman, agente de Sergej Milinkovic-Savic, negou esta segunda-feira ter dito que o jogador da Lazio se queria transferir para o Manchester United. Alguns meios de comunicação italianos deram conta de que Kezman, antigo futebolista, tinha revelado que estava em conversações com Manchester United e PSG e que a preferência do internacional sérvio era mesmo rumar a Old Trafford."São fake news, não dei entrevistas ultimamente. Alguns jornalistas são simplesmente incríveis. Estou muito irritado. É uma falta de respeito para comigo, a Lazio e o Sergej [Milinkovic-Savic]", assumiu em declarações citadas pelo portal 'Football Italia'.Recorde-se que o internacional sérvio soma já 20 golos em 34 jogos pela Lazio esta época, tendo chegado ao clube italiano em 2015 proveniente do Gent, a troco de 12 milhões de euros.