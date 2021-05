André Villas-Boas rejeitou convite da Lazio

André Villas-Boas foi a primeira opção do presidente Claudio Lotito para suceder a Simone Inzaghi no comando técnico da Lazio. De acordo com as informações recolhidas por Record, o treinador português, de 43 anos, rejeitou o convite.





O desejo de ter Villas-Boas no comando da Lazio foi real e o treinador até era esperado em Roma , entre domingo e esta segunda-feira, mas acabou por não viajar. Dada a recusa do português, é agora o italiano Maurizio Sarri quem está na primeira linha para ocupar o posto.