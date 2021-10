Ânimos aqueceram: Central da Lazio tenta festejar vitória com adversário e acaba expulso e a chorar

O final do jogo de sábado entre a Lazio e o Inter (3-1) foi marcado por um episódio insólito que está a causar furor nas redes sociais. Depois do apito final do árbitro no Estádio Olímpico houve desacatos entre alguns jogadores. A razão? Luiz Felipe, central da Lazio, decidiu festejar a vitória com o extremo argentino Joaquín Correa… jogador do Inter Milão.





Após o apito final, o zagueiro da Lazio Luiz Felipe pulou nas costas do Inter, Joaquín Correa, para festejar.



Correa já jogou pela Lazio na temporada passada. pic.twitter.com/rFWWu4low6 — JOÃO (@Joo00556315) October 17, 2021

O extremo nerazzurri trocou este verão a Lazio pelo Inter. Ao reencontrar pela primeira vez a antiga equipa era expectável que pudesse voltar a ver muitas caras conhecidas e vários amigos. Contudo, trabalho é trabalho e, enquanto jogador do Inter, Correa prometeu dar tudo pelas cores do emblema de Milão.Quem não percebeu isso foi Luiz Felipe. Após a vitória, o central brasileiro atirou-se, literalmente, para as costas do ex-colega a celebrar a vitória. Correa não gostou da brincadeira (ou provoação) e rapidamente o sacudiu. Em pouco tempo, vários colegas do Inter Milão aproximaram-se para pedir justificações ao defesa da Lazio.Depois de minutos de maior tensão, o árbitro, que ainda estava no relvado, aproximou-se de Luiz Felipe e expulsou o jogador que se desfez em lágrimas. Apesar das tentativas de se justificar, afirmando que se tratava de uma brincadeira com o ex-colega, o juiz da partida não retirou o cartão e o brasileiro deverá falhar o próximo jogo da Lázio.