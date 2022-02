Ciro Immobile é baixa para o jogo com o FC Porto no Dragão

Baixa de peso para Maurizio Sarri antes da visita ao Dragão. Ciro Immobile, principal goleador da Lazio e do campeonato italiano, apresentou um quadro de febre no derradeiro treino antes da viagem para Portugal e não vai integrar a comitiva que irá defrontar o FC Porto esta quinta-feira, a partir das 20 horas.Além de Immobile, o emblema italiano conta ainda com Acerbi, Akpa Akpro, Manuel Lazzari e Dziczek no boletim clínico, todos eles igualmente fora das opções para o encontro da 1.ª mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa.