Ciro Immobile recebe primeira Bota de Ouro da carreira: «Sei o quanto tenho trabalhado»

O internacional italiano Ciro Immobile recebeu esta quarta-feira a sua primeira 'Bota de Ouro', referente à época 2019/20, na qual apontou 36 golos pela Lazio na Liga italiana, numa cerimónia realizada na câmara de Roma.

"Ver a Bota de Ouro de perto é uma grande emoção. O facto de eu ser comparado a grandes nomes [de avançados] é uma grande satisfação. Eu conheço a minha história, sei o quanto tenho trabalhado para atingir certos objetivos e receber este prémio é emocionante", disse o avançado, em declarações reproduzidas pelo clube romano.

Immobile, que cumpre a quinta temporada na Lazio, arrebatou o troféu ao marcar 36 golos, contra 34 do polaco 'The Best' Robert Lewandowski (Bayern Munique) na Bundesliga, e 31 do português Cristiano Ronaldo (Juventus) na Serie A.

O ponta de lança, de 31 anos, tornou-se no terceiro jogador transalpino a receber o prémio, juntando-se aos ex-jogadores Luca Toni, quando em 2007 anotou 31 golos pela Fiorentina, e Francesco Totti, que marcou 26 tentos pela Roma no ano seguinte.

O argentino Lionel Messi do FC Barcelona, com seis conquistas em 2009/10 (com 34 golos), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37), 2017/18 (34) e 2018/19 (36), é o jogador mais galardoado, seguido do internacional português Cristiano Ronaldo, vencedor em 2007/08, ao serviço do Manchester United, e 2010/11, 2013/14 e 2014/15, pelo Real Madrid.