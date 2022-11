Diretor da Lazio sobre Milinkovic-Savic: «Se tivesse uma filha, gostava que ela casasse com ele»

Há oito anos na Lazio, Sergej Milinkovic-Savic é um elemento imprescindível no plantel dos romanos e essa longa ligação tornou-o também numa figura bastante acarinhada no clube. E se dúvidas houvesse quanto a esse carinho, basta ver a forma como Igli Tare, o diretor desportivo do clube, falou do médio à imprensa sérvia."Chegou aqui como um miúdo e agora já é um adulto, um pai. Depois de oito ano, é uma pessoa importante para nós, não só como jogador. É isso que mais aprecio nele, por ser uma pessoa tão humilde. Nunca é arrogante ou presunçoso. Se tivesse uma filha, gostava que ela casasse com ele. Chega para mostrar o quão gosto dele? Às vezes, depois dos jogos, vem ter comigo e pergunta-me se jogou bem ou mal. Respondo sempre que pode fazer melhor e ele ri-se, diz que nunca estou satisfeito. E aí digo-lhe que tem de olhar em frente, que pode continuar a melhorar como jogador", partilhou o dirigente, ao 'Mozzartsport'.Curiosamente, estas declarações de Tare surgem na semana em que Milinkovic-Savic, de 27 anos, se tornou pai. Isto numa altura na qual está concentrado com a seleção da Sérvia no Mundial'2022.