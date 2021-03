Futebol italiano de luto: Médio de 19 anos da Lazio perde a vida em aparatoso acidente

Notícia horrível para o futebol italiano. Daniel Guerini, jovem futebolista da Lazio Primavera, faleceu esta quarta-feira aos 19 anos após um aparatoso acidente automóvel. O jovem internacional pelos sub-15 e sub-16 de Itália seguia com mais dois amigos no seu Smart For Four quando embateu contra um Mercedes Classe A em Roma. O acidente acabou por ser fatal para o jogador.





Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021

"Ainda incrédulos e chocados pela dor, presidente, homens e mulheres da Lazio Sports Club reúnem-se em torno da família do jovem Daniel Guerini", pode ler-se na mensagem deixada pela formação italiana nas redes sociais.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniel Guerini (@gueroooo10)