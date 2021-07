«Hysaj é um verme, a Lazio é fascista»: lateral cantou 'Bella Ciao' e ultras do clube não gostaram

Elseid Hysaj é um dos reforços da Lazio para a nova época mas a experiência na capital italiana está... a começar mal. O lateral albanês, ex-Nápoles, foi filmado pelos novos companheiros durante um jantar a cantar o 'Bella Ciao', música ligada à resistência italiana contra o fascismo no regime de Benito Mussolini, na década de 40. E a 'brincadeira' deixou em fúria os ultras da Lazio, clube com conhecidas ligações ao fascismo.





Hysaj chose “Bella Ciao” as his Lazio initiation song



Great choice pic.twitter.com/obLauOHgIc — Italian Football TV (@IFTVofficial) July 19, 2021

Depois de o vídeo ter sido removido das redes sociais e de o próprio clube ter emitido um comunicado no qual defendeu o jogador e condenou a "exploração pessoal e política" do caso, os ultras da Lazio colocaram esta noite uma tarja dirigida a Hysaj num ponte em Roma: "Hysaj é um verme, a Lazio é fascista", pode ler-se.Em declarações à agência 'Adnkronos', Franco Constantino, um dos líderes do movimento ultra da Lazio, sublinhou ainda o profundo desagrado dos adeptos pela atitude do jogador. "Historicamente, os nossos adeptos sempre foram de extrema direita e digo-o com orgulho. Alguém a cantar 'Bella Ciao' com uma camisola da Lazio é completamente insano. Hysaj estava errado, não há desculpas", disse.