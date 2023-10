Immobile admite abandonar a Lazio: «Estou um pouco magoado, não sei o que vai acontecer em janeiro ou junho»

Ciro Immobile, principal figura da Lazio, admitiu em declarações ao jornal 'Il Messaggero' a possibilidade de abandonar o clube italiano devido às críticas que tem recebido por parte dos adeptos pelo início de época menos positivo que tem realizado, contabilizando 'apenas' dois golos em nove jogos.

"Talvez muitos se esqueçam de que quando eu cheguei aqui, em 2016, não era assim. Não sabíamos nem quem ia ser o treinador. Agora que estamos na Liga dos Campeões querem-me fora? Não me parece o melhor reconhecimento mas vou seguir em frente, como sempre fiz", começou por lamentar Immobile.

Questionado sobre uma mudança para a Arábia Saudita, que como se sabe, tem contratado vários craques do futebol mundial a troco de elevados salários, o avançado italiano admitiu que essa é uma possibilidade em cima da mesa, mesmo apesar de no verão passado ter recusado ofertas de clubes sauditas para ajudar a Lazio na Champions.

"É uma solução que eu tive em consideração este verão quando algumas ofertas chegaram, mas decidi recusar para continuar a jogar na seleção e na Liga dos Campeões. Depois de um início de campeonato assim, perguntei-me a mim mesmo algumas questões, especialmente depois das críticas de alguns adeptos, felizmente não de todos, que não viram o que eu fiz e souberam apreciar o meu gesto. Ao invés disso, perguntaram quanto dinheiro é que a minha venda poderia ter dado. Isto magoa-me e agora os meus pensamentos não são os mesmos que em julho. Nalguns dias, quando estou mais em baixo, penso 'Era melhor se tivesse saído'", confessou o italiano.

"Certamente que, se antes, estava convicto de permanecer até ao resto da vida, agora estou um pouco menos. Estou um pouco magoado... Não sei o que vai acontecer em janeiro ou em junho", completou.

Hoje, o avançado da Lazio publicou um 'storie' na rede social Instagram dedicado aos adeptos que nunca deixaram de o apoiar. Na foto pode ver-se duas tarjas dedicadas ao avançado no Estádio Olímpico (Estádio da Lazio) acompanhada da descrição do avançado a dizer: "Lado a lado sempre comigo, para os verdadeiros", reforçando, mais uma vez, o descontentamento que tem para com a atitude de alguns adeptos do clube que representa há já oito temporadas.