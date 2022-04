Jogador da Lazio assaltado e agredido em Roma

Em Itália desde 2019, o jovem espanhol Raúl Moro viveu esta quinta-feira uma verdadeira noite de pesadelo. Segundo revela o jornal 'AS', o avançado de 19 anos foi vítima de um assalto na capital italiana, quando duas pessoas vestidas de polícias mandaram parar o seu veículo numa das ruas de Roma. Acompanhado do seu pai, Raúl acedeu ao pedido das pessoas que julgava serem elementos da autoridade e o pior aconteceu. Foram agredidos com vários golpes na cabeça e cara, isto antes de verem a sua viatura ser utilizada como veículo de fuga.Sem o seu carro e tudo o que lá estava, Raúl Moro chamou as autoridades, que chegariam pouco depois para socorrer o jogador e ainda o seu pai, que naquele momento estaria bastante abalado. Foram ambos levados para o hospital, onde exames posteriores permitiram descartar a existência de lesões graves.Quanto ao carro, segundo a família do jogador natural de Abrera já terá sido recuperado.