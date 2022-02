Jovane Cabral: «Nani é e sempre foi uma referência para mim»

Jovane Cabral foi confrontado pelos jornalistas assim que aterrou no aeroporto em Roma, para se apresentar na Lazio, tendo sido questionado com a presença de Nani - outro ex-Sporting - na Serie A, ao serviço do Veneza."O Nani é e sempre uma referência para mim, estou muito orgulhoso por ter trabalhado com ele todos os dias. Ajudou-me muito nos treinos e tirei o máximo proveito de tudo o que aprendi com ele", explicou o jovem jogador de 23 anos - que vai jogar na Lazio por empréstimo do Sporting -, citado pelo 'Corriere dello Sport'.Depois, revelou-se preparado para convencer Maurizio Sarri do seu valor. "É um grande desafio. Estou muito contente por estar aqui."