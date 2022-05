Jovane estreia-se a marcar na despedida da época: «Orgulhoso do meu crescimento»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jovane Eduardo (@jovane_eduardo)

A Lazio empatou (3-3) com o Verona e fecha o campeonato no 5.º posto, ultrapassando a Roma. Depois de ter estado a perder por 2-0, Jovane (emprestado pelo Sporting) deu início à reação laziale, estreando-se a marcar na Serie A.No Instagram, o extremo deixou uma mensagem não escondendo o "orgulho". Feliz pela minha estreia a marcar na Serie A e por terminar mais uma época com saúde. Acima de tudo, orgulhoso do meu crescimento! 'You never know how strong you are until being strong is the only choice you have'", pode ler-se.