Lazio em maus lençóis: arrisca perder pontos por violação dos protocolos da Covid-19

A Lazio pode estar em maus lençóis, depois de a federação italiana ter acusado formalmente o clube e o seu presidente, Claudio Lotito, de violação dos protocolos da Covid-19. Em causa está o facto de a Lazio não ter divulgado os resultados positivos feitos nomeadamente a Immobile antes dos desafios da Liga dos Campeões, em outubro. O avançado acabou mesmo por jogar frente ao Torino no intervalo desses dois jogos, não cumprindo o isolamento obrigatório. A investigação foi iniciada nessa altura, quando, além de Immobile, também Lucas Leiva e Strakosha deram positivo antes das partidas da Liga dos Campeões, mas continuaram a testar negativo em jogos da Serie A.

A Lazio colocou, então, as culpas no laboratório que fazia os testes. No entanto, concluída a investigação, Claudio Lotito e dois membros da equipa médica, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, foram denunciados pela federação e considerados culpados por terem violado o protocolo antiCovid. O clube enfrenta agora uma sanção que pode passar por uma multa, pela perda de pontos na secretaria, nos jogos com o Torino e a Juventus, ou até mesmo com a descida de divisão. A Lazio reagiu e espera que o tribunal lhe dê razão, alegando “interpretações diferentes das regras”.