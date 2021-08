Lazio goleia na receção ao Spezia com hat-trick de Immobile

O avançado Ciro Immobile marcou este sábado três golos na goleada da Lazio sobre o Spezia, por 6-1, em jogo da segunda jornada da Liga italiana, que permitiu aos romanos igualarem provisoriamente o Inter Milão na liderança.

No Estádio Olímpico, até foram os visitantes que se colocaram em vantagem, logo aos quatro minutos, por Daniele Verde, só que Immobile chamou a si todo o protagonismo na primeira parte, e 'sozinho' operou a reviravolta, aos cinco e aos 15, antes de consumar o hat-trick, aos 45+2, em recarga a uma grande penalidade por ele próprio falhada.

O internacional transalpino, que tinha anotado um golo na primeira jornada, já se isolou no topo dos melhores marcadores da Serie A, com quatro remates certeiros, numa temporada na qual já não terá a concorrência de outro exímio goleador, Cristiano Ronaldo, que deixou a Juventus e regressou ao Manchester United.

No segundo tempo, o ex-portista Felipe Anderson, aos 47 minutos, o albanês Elseid Hysaj, aos 70, e o espanhol Luis Alberto, aos 85, dilataram a vantagem da Lazio, que subiu provisoriamente à liderança, com seis pontos, os mesmos do campeão Inter Milão, que na passada sexta-feira bateu o Verona (3-1).

Já a Atalanta cedeu os primeiros pontos na Serie A, ao não conseguir desfazer o nulo (0-0) na receção ao Bolonha, apesar do claro domínio exercido sobre os visitantes.