Lazio no centro da polémica: italianos falam em 'farsa desmascarada' com testes Covid-19

A Lazio está a ser investigada por suspeitas de fraude, depois de três jogadores terem acusado positivo à Covid-19 antes do jogo da Liga dos Campeões. Segundo escreve este domingo a 'Gazzetta dello Sport', "a farsa na Lazio foi desmascarada", sendo que o clube e três jogadores podem mesmo vir a ser acusados criminalmente de espalhar a epidemia, por expor outros atletas, técnicos e pessoas envolvidas no futebol ao vírus.





De acordo com a publicação, a investigação foi aberta na passada quarta-feira , depois de Immobile, Lucas Leiva e Strakosha terem testado positivo a 27 de outubro, negativo antes do jogo com o Torino (disputado a 1 de novembro), e novamente positivo antes da partida paraa Rússia, para disputar o jogo da Liga dos Campeões, frente ao Zenit.Já na sexta-feira, o médico da Lazio, Ivo Pulcini, anunciou que todos os jogadores do clube haviam testado negativo e estariam disponíveis para o jogo com a Juventus, este domingo, mas os testes de Immobile, Lucas Leiva e Strakosha foram enviados para um outro laboratório e o resultado deu novamente positivo.Os três jogadores foram então dados como indisponíveis para o jogo de hoje com a Juventus e as suspeitas de 'fraude' ganharam novos contornos. Caso seja comprovada, a Lazio pode ser multada, perder pontos no campeonato ou até mesmo ser excluída da competição.Este caso deverá ainda levar a uma mudança no protocolo da Serie A, de forma a que todos os testes de coronavírus sejam realizados num único laboratório.Este domingo, às 11h30, a Lazio recebe a Juventus de Cristiano Ronaldo, em jogo da 7.ª jornada da Serie A.