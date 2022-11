Lazio pronta a 'despachar' Maximiano ao fim de apenas seis minutos

A aventura de Luís Maximiano na Lazio poderá chegar ao final pouco mais de cinco meses depois de ter começado e com apenas seis minutos disputados pela equipa italiana. Quem o diz é a 'La Gazzetta dello Sport', que dá conta da intenção da formação da capital de colocar o guarda-redes português no mercado em janeiro, considerando mesmo que a sua contratação foi um fracasso total.Caso se confirme esta saída em janeiro - que provavelmente será por empréstimo -, Maximiano deixará a Lazio apenas com os tais seis minutos disputados diante do Bolonha, a 14 de agosto, numa partida na qual foi titular e acabou expulso pouco depois do apito inicial. Foi suspenso por uma partida e depois, apesar de disponível, não mais foi utilizado, ficando sempre na sombra de Ivan Provedel.O guarda-redes formado no Sporting, refira-se, tem contrato com a Lazio até 2027 e custou em julho 10 milhões de euros (foi contratado ao Granada).