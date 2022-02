Lazzari vai falhar os dois jogos da Lazio frente ao FC Porto por lesão

Manuel Lazzari é baixa na Lazio para os dois jogos diante do FC Porto, a contar para o playoff de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa, por lesão. O médio italiano lesionou-se frente ao Bolonha no último sábado e a má notícia para o técnico Maurizio Sarri foi confirmada esta terça-feira após os exames médicos realizados ao jogador.Lazzari sofreu uma lesão de segundo grau na coxa direita e vai ficar pelo menos um mês afastado dos relvados, o que o tira dos dois jogos com os dragões e ainda dos próximos encontro da formação da capital italiana. Segundo o 'Football Italia', o jogador, de 28 anos, não deve voltar a atuar pela Lazio antes do início de abril.