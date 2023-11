Sarri sobre uma possível ida para a Arábia Saudita: «É possível fumar lá? Então veremos»

Maurizio Sarri concedeu esta quinta-feira uma entrevista ao jornal 'La Repubblica', onde acabou por comentar uma possível saída para o futebol saudita. "Arábia Saudita? É possível fumar lá? Então veremos. No entanto, não é algo que se possa planear hoje. Se pensar no futuro, gostaria de ficar na Lazio", vincou o treinador da formação da capital italiana, que acabou por lamentar ainda o facto de ter saído demasiado cedo da Premier League: "No Chelsea, tive dificuldades em 'mergulhar' num clube atípico, sem treinador, onde nenhum técnico aguenta dois anos. Mas nos últimos meses diverti-me e fiz mal em querer sair, não tanto do Chelsea, que também me queria ter mantido, mas da Premier League. Regressar a Itália foi um erro", acrescentou.