Maurizio Sarri arrasa futebol italiano: «Estamos 30 ou 35 anos atrás dos outros»

Maurizio Sarri deixou esta sexta-feira duros reparos ao futebol italiano. Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã com o Sassuolo, o treinador da Lazio alertou para a falta de condições em alguns relvados na Serie A."Aqui estamos 30 ou 35 anos atrás dos outros, mas ninguém fala sobre infraestruturas. Quando reclamo dos relvados, dizem que estou sempre a queixar-me. Se assistirem a um jogo da Bundesliga e mudarem para um da Série A, vão perguntar 'Onde cara*** estou?", frisou, tendo ainda abordado a derrota da seleção transalpina diante da Macedónia do Norte e que afastou a equipa de Roberto Mancini do Mundial'2022."Tenho a minha ideia e ouvi coisas estúpidas sobre o futebol italiano. Itália fez 35 remates contra a Macedónia do Norte e sofreu um golo com apenas dois remates. Falei com Immobile e disse-lhe que está a tornar-se o bode expiatório da seleção e sabe exatamente o que está por trás disso. Eu saberia o que fazer no lugar dele, vamos ver o que decide", realçou Sarri.