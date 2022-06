Maurizio Sarri renova contrato com a Lazio até 2025

O técnico Maurizio Sarri vai continuar no comando da equipa de futebol da Lazio até 2025, tendo renovado o seu contrato com o clube italiano por mais duas temporadas, anunciou esta quinta-feira o emblema romano.

O vínculo inicial de Sarri, que chegou na última época à Lazio e levou o clube ao quinto lugar da Serie A, terminava em 2023, mas foi agora prolongado por mais dois anos, de acordo com uma pequena nota publicada no site oficial dos 'laziali'.

Em 2021/22, Sarri, de 63 anos, somou 21 vitórias, 14 empates e 13 derrotas em 48 jogos com a Lazio, garantido a qualificação direta para a fase de grupos da Liga Europa.

No seu currículo, o técnico italiano conta com uma Serie A, conquistada com a Juventus, em 2019/20, e uma Liga Europa alcançada com o Chelsea, em 2018/19.

Depois de vários anos nos escalões inferiores, Sarri deu nas vistas no Empoli e depois no Nápoles, clube em que passou três temporadas antes de rumar a Londres.