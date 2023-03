Max preparado para ir a jogo na Liga Conferência

Lazio e AZ Alkmaar abrem hoje os ‘oitavos’ da Liga Conferência, naquele que será o primeiro duelo entre as equipas. Na baliza dos italianos poderá estar Luís Maximiano, que tem sido suplente de Provedel mas assumiu o lugar nos duelos do playoff frente ao Cluj."Se tiver oportunidade de jogar fico feliz, tento fazer o melhor possível", sublinhou o luso, recordando a estreia infeliz - expulso aos 6’ - pela equipa: "O começo não foi fácil, mas sei que este período difícil vai ser importante para a minha carreira. Em Itália é tudo diferente de Portugal e Espanha, a escola de guarda-redes também é diferente. Isso dificultou mas estou feliz. O treinador confia em mim, é importante que sinta isso."O técnico Maurizio Sarri avisou para os bons argumentos do AZ: "São uma equipa forte, dinâmica e evoluída tecnicamente. Estão a fazer um grande campeonato [3º na liga holandesa]." Ontem os italianos receberam uma má notícia: Ciro Immobille (11 golos esta época) tem uma lesão muscular na coxa esquerda e é baixa para hoje e para as próximas semanas.