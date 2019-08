Milinkovic-Savic: «Mercado? Não penso nisso... a minha cabeça está na Lazio»

A transferência de Milinkovic-Savic para o Manchester United é um dos negócios mais falados neste mercado de trasnferências, mas o internacional sérvio da Lazio diz não haver motivos para tal, até porque só pensa em ficar no emblema italiano.





"Estou onde estou e não quero perder nada. Trabalho, estou aqui na Lazio e não penso muito no final do mercado de trasnferências. Já foi tudo escrito sobre mim, mas a minha cabeça está na Lazio, que é o clube com o qual ainda tenho contrato a cumprir. O mercado inglês já fechou, por isso a estória com o Manchester United também já acabou. Não fiquei nervoso sobre tudo o que foi escrito, sempre me mantive preparado para a próxima temporada", assegurou o jogador, em entrevista ao jornal 'Espreso'.Há cinco temporadas no emblema biancoceleste, Milinkovic soma 163 partidas e 40 golos marcados pela Lazio.