«Outro mercado medíocre»: adeptos da Lazio em protesto junto ao centro de treinos

Não parece ser um paraíso o ambiente que Jovane Cabral está a encontrar na chegada à Lazio. O clube está no oitavo lugar da Serie A e a contestação dos adeptos vem em crescendo por culpa da atuação da direção no mercado de transferências de inverno. O extremo proveniente do Sporting foi mesmo o único reforço a chegar ao clube italiano e os adeptos juntaram-se esta quinta-feira junto ao centro de treinos em protestos.Para além dos cânticos, foi ainda exibida uma tarja contra o presidente do clube na qual se lê: "Outro mercado de transferência medíocre. Lolito [presidente da Lazio], não és digno deste clube".Maurizio Sarri, que segundo a imprensa italiana foi surpreendido com a contratação de Jovane Cabral e mostrou-se insatisfeito com a direção, procurou uma forma de contornar este mau ambiente e levou o plantel a almoçar a um dos melhores restaurantes de peixe na capital.Segundo o 'Corriere dello Sport', o técnico italiano aproveitou a refeição para melhorar o espírito de grupo e pedir compromisso, dizendo que só com o esforço de todos podem melhorar a situação atual. No final, terá sido mesmo Sarri a pagar a conta.