Pedro responde a Mourinho, lembra palavras do passado e atira: «É um homem muito engraçado»

Na ressaca do recente dérbi romano do último fim de semana, que acabou num empate a zeros, José Mourinho falou de forma irónica de Pedro, acusou o espanhol de se atirar "para a piscina de forma fantástica" e este domingo acabou por levar a resposta. Antigo jogador da Roma e também orientado pelo português no Chelsea, o extremo lembrou precisamente o conhecimento que tem desses tempos...





"Sabemos como é o Mourinho, já fez isso no passado. Diz uma coisa e depois diz outra. Lembro-me quando ganhámos contra o seu Real Madrid disse outras coisas, quando ganhámos ao seu Man. United por 4-0 - eu estava no Chelsea - disse ainda mais. No ano passado, nos dérbis de Roma, disse ainda mais. É sempre assim. Quando não fala do árbitro, fala do calendário ou sobre um jogador que se atira para o relvado. Conheço-o muito bem. É um homem muito engraçado. Levo estas palavras com tranquilidade, porque sei que ele as usa para gerar tensão no dérbi. Conheço-o muito bem, já foi meu treinador", lembrou o espanhol, em declarações à Sport Italia.Pedro lembrou também o processo que o levou a trocar de clube na capital italiana, da Roma para a Lazio. "A história começou na conferência de imprensa, porque foi anunciado que eu ia ficar fora do plantel. A partir desse momento muitas equipas começaram a ligar-me, uma delas foi a Lazio. O Sarri perguntou-me 'o que se passa? Vi que ficaste de fora da equipa e que há um problema com o clube'. Respondi-lhe que não sabia a razão da decisão do clube e que estava a treinar com a equipa Primavera [juniores]. Nunca mais falámos sobre isso. Queria entender o que aconteceu, porque, conhecendo-me bem, ele sabe que treino sempre ao máximo. Não falei com o Mourinho. Quis falar com os donos, mas disseram que não era possível. Por isso, três semanas depois, com o mercado fechado, o Sorri diz-me 'anda para cá, tenho lugar para ti'. Já tinha trabalhado com ele e aproveitei a oportunidade jogar numa equipa histórica", recordou.