Sarri dá murro na mesa: «Estão a atirar estes rapazes para o matadouro e ninguém faz nada»

Maurizio Sarri disparou em todos os sentidos depois da derrota da Lazio ontem, com o Milan, na Serie A. O treinador da formação de Roma está muito irritado com o calendário de jogos da sua equipa e acusa as instâncias que gerem o futebol de estarem a mandar os futebolistas "para o matadouro".Com a as lesões e o pesado calendário competitivo que tem em mãos, Sarri admite que foi forçado a fazer alterações no onze para o jogo com os rossoneri. "Tivemos de mudar por causa deste calendário de loucos. Estou absolutamente furioso com a UEFA, a FIFA e a Serie A e todos eles por terem feito este calendário de doidos", atirou.E prosseguiu, irado: "Eles estão a atirar estes rapazes para o matadouro e ninguém faz nada. O futebol agora é isto, faz-se dinheiro e foge-se. Só que o dinheiro não chega à Serie C [3.ª divisão], onde não se sobrevive como futebolista profissional. O dinheiro é investido em 40 ou 50 jogadores."Maurizio Sarri não poupou também a direção de Claudio Lotito quando questionado sobre a atuação dos biancocelesti no mercado de verão. "É difícil responder a essa pergunta. Comecei com uma lista de nomes e acabei a dizer que sim a outros jogadores. Toda a gente sabe que os jogadores que indiquei não chegaram, por isso tenho de jogar com os que tenho à minha disposição."A Lazio visita o Celtic na próxima quarta-feira, para a Liga dos Campeões.