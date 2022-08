Sarri fala de Ronaldo, de Mourinho e do futebol moderno: «Um paraíso de individualidades»

Maurizio Sarri, treinador italiano da Lazio, deu uma entrevista ao 'Corriere dello Sport' onde abordou a sua já longa carreira, bem como a sua perceção do futebol moderno."Sou diferente daquilo que as pessoas veem, durante anos tive outra profissão e nunca me deixei absorver pela superficialidade do futebol. Sonhava treinar uma grande equipa e consegui isso, não uma mas várias vezes", explicou Sarri, que conta com passagens pelo Nápoles, Chelsea, Juventus, entre outros."Aos 63 anos não penso na minha carreira e o dinheiro é o menos importante. Quero ter prazer, divertir-me, e a Lazio oferece-me isso. Trabalho para criar uma equipa real, com 25 jogadores que pensam como eu. O jogo de futebol é por natureza coletivo, mas em vez disso até vocês, da imprensa, tornaram-no num paraíso de individualidades", acrescentou.Sarri trabalhou com Cristiano Ronaldo na Juventus e também falou do internacional português. "Tenho pena de não o ter treinado quando era mais jovem. Entrei um jogador já feito, com um certo estilo, que se tinha tornado num ícone mundial. A equipa teve de se adaptar a ele e não o contrário. Comigo marcou 33 golos na liga e 4 na taça; nunca é fácil convencer um campeão com resultados destes a mudar o seu estilo."O treinador também falou de Mourinho, técnico da Roma, a outra equipa da capital italiana. "Eu gosto do Mourinho. As nossas diferenças são sobretudo ao nível das origens. Cresci em ligas pequenas, onde para ganhar tinha de lutar muito para compensar as limitações individuais. O Mourinho começou no Barcelona e investiu muito na qualidade dos jogadores. Entre Stia e Barcelona há uma grande diferença. Sou Toscano, das montanhas, como o Luciano Spaletti."