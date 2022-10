Sarri faz ultimato ao presidente da Lazio: «Com um relvado destes que pense noutro treinador»

A Lazio empatou em casa com a Udinese,, e Maurizio Sarri arrasou, no final, o estado do relvado do Olímpico de Roma. O treinador fez mesmo um ultimato ao presidente do clube."Não sei o que o presidente pretende fazer, mas se o relvado continuar neste estado, que procure outro treinador", atirou o antigo técnico do Chelsea e da Juventus."Não sei jogar num relvado assim. É uma observação. As minhas equipas fazem 700 passes por jogo, mas com um relvado destes, que pense noutro. Sair a jogar com bola hoje era como pôr uma bomba. Impossível", acrescentou o italiano.