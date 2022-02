Sarri já aponta qualidades a Jovane: «É um jogador explosivo e com boa resistência»

Jovane Cabral transferiu-se para a Lazio, proveniente do Sporting, no último dia do mercado de transferências de janeiro. Esta sexta-feira, Maurizio Sarri, treinador da formação italiana, assumiu saber "muito pouco" sobre o jovem português contratado aos leões, mas ainda assim destacou aquelas que considera ser as principais qualidades do estilo de jogo do atacante.

"Vamos ver o que pode dar à equipa, é um jogador explosivo e com boa resistência. Sei muito pouco sobre ele, para ser honesto, mas há uma pessoa do meu staff que o acompanhou. Neste momento, tem de recuperar do ponto de vista físico, pois teve uma lesão que o afastou por 45 dias", atirou, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo deste sábado, diante da Fiorentina.

Quanto à posição que Jovane Cabral poderá desempenhar com mais frequência na equipa, Sarri assumiu ter usado o ex-Sporting como extremo nos últimos treinos de preparação para o embate da 24.ª ronda da Liga italiana, embora reconheça que o português pode vir a assumir um lugar no centro do ataque, tal como o ex-FC Porto Felipe Anderson.

"Tentámos usá-lo mais como extremo nos últimos dias, depois vamos ver se poderá jogar mais como avançado centro. Mas o Felipe Anderson, com as suas características, também poderá desempenhar essa posição", concluiu.