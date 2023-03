Sarri: «Nagelsmann, sem experiência, treina um dos maiores da Europa; eu venho de campos de terra e lama»

Maurizio Sarri falou da atualidade da Lazio numa entrevista à 'Sky Italia', recordando também o seu percurso enquanto treinador. E o italiano explicou que, contrariamente a outros, teve de palmilhar um caminho muito árduo para chegar onde está hoje."O Nagelsmann [treinador do Bayern Munique, de 35 anos] foi tocado por Deus. Com pouca ou nenhuma experiência dá por si a treinar um dos maiores clubes da Europa. Eu venho de campos de terra e lama, foi uma jornada longa, difícil, mas para ser honesto, gostei", explicou o treinador da Lazio, que já treinou, entre outros, o Nápoles, o Chelsea e a Juventus."Um treinador é a soma das suas experiências. A técnica é diferente, mas os aspetos táticos do desporto continuam a ser os mesmos", acrescentou Sarri.Num registo mais descontraído, Sarri confirmou os rumores de que só cortou o cabelo depois da derrota com o AZ Alkmaar, na Liga Europa. "A minha mulher andava a chatear-me para cortar o cabelo. Mas estávamos numa fase a ganhar jogos, por isso disse-lhe que não o podia fazer. Depois do jogo de quinta-feira [que a Lazio perdeu, por 2-1] ela disse-me 'ok, é agora'. Em casa sou uma joia, nunca perturbo ninguém, a maior parte das vezes nem lá estou..."O treinador falou também do dérbi com a Roma, na próxima semana, e lamentou que José Mourinho não possa estar no banco dos giallorossi: "É uma desilusão porque fico sempre feliz quando o vejo, faz parte do espectáculo. É pena que não esteja."Recorde-se que o treinador português vai cumprir dois jogos de castigo, depois de ter sido punido com um cartão vermelho durante o encontro com a Cremonese.