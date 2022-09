Sarri perde as estribeiras e mostra dedo do meio ao banco do Verona: multa pode ser pesada

A imprensa italiana revela esta terça-feira que Maurizio Sarri arrisca o pagamento de uma multa depois de mostrar o dedo do meio em direção ao banco do Verona no jogo de domingo da Serie A, que a Lazio venceu, por 2-0.O treinador italiano, de 33 anos, que se irritou no final do encontro, não deverá, no entanto, ser suspenso, segundo escreve a 'Gazzetta dello Sport'.A imprensa italiana avança ainda que a Lazio e o Verona têm boas relações institucionais, tendo inclusivamente realizado vários negócios nos últimos 12 meses.A Lazio é 7.ª na classificação da Serie A, com três vitórias, dois empates e uma derrota.