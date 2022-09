Sarri relega Luís Maximiano para o papel de segundo guarda-redes da Lazio, avançam italianos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não começou muito bem o período de Luís Maximiano na Lazio. Depois de ter entrado nas escolhas iniciais de Mauricio Sarri para o primeiro jogo oficial dos 'biancocelesti' esta temporada, frente ao Bolonha, num jogo que acabou por ser expulso logo aos 6 minutos -, o guardião português terá sido relegado para o papel de segundo guarda-redes da Lazio.

De acordo com o portal 'Tuttomercatoweb', o guardião português de 23 anos, contratado este verão pela Lazio ao Granada, desceu na hierarquia na luta pela titularidade na baliza, que está agora à mercê do que possa fazer o italiano Ivan Provedel, também contratado no último verão, que até ao momento tem estado em grande plano entre os postes.

Segundo a mesma fonte, tudo apontava para que Luís Maximiano assumisse a baliza da Lazio no encontro desta noite frente ao Feyenoord na Liga Europa, mas o português foi para o banco de suplentes, com o ex-Spezia a assumir novamente a titularidade pelo sexto jogo consecutivo.